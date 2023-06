Rätsel um Einbrüche: Weitere Festnahmen an Hamburger Containerterminal

Die Hamburger Polizei hat in der Nacht zum Freitag sechs Verdächtige am Containerterminal Altenwerder festgenommen. Wieso dort immer wieder Personen einbrechen, ist bisher unklar, die Polizei hat aber einen Verdacht.

Wie bei den früheren Festnahmen handle es sich bei den Eindringlingen vermutlich um Männer mit niederländischer Staatsbürgerschaft, sagte ein Polizeisprecher. Die Einzelheiten waren noch unklar.

Hamburger Hafen: 45 Festnahmen in drei Wochen

Seit der Nacht vom 10. auf den 11. Juni hat die Hamburger Polizei nun insgesamt rund 45 Personen auf dem Hafengelände festgenommen.

Was das Terminal so anziehend für die Niederländer macht, ist weiterhin unklar. Das Zollfahndungsamt Hamburg, das in der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift mit dem Landeskriminalamt kooperiert, vermutet, dass die Eindringlinge nach einer Drogenlieferung suchen. (mp/dpa)