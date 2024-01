Schwerverletzter Mann an Bushaltestelle gefunden – Mordkommission ermittelt

Bluttat in Neuallermöhe: Passanten haben am Samstag einen blutüberströmten Mann an einer Bushaltestelle gefunden. Ein Notarzt versorgte den Schwerverletzten.

Polizei und Rettungsdienst wurden um 16.15 Uhr zum Walter-Rudolphi-Weg gerufen. An der Bushaltestelle hatten Passanten einen Mann (30) mit stark blutenden Wunden gefunden. Nach MOPO-Informationen soll er mehrere Messerstiche in Brust und Oberschenkel gehabt haben. Wie die MOPO erfuhr, hatte eine Krankenschwester die auf einer Intensivstation arbeitet, das Opfer leblos aufgefunden und mit der Wiederbelebung begonnen.

Das könnte Sie auch interessieren: In Falle gelockt und mit Messer attackiert: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Opfer durch mehrere Messerstiche verletzt

Ein Notarzt versorgte das Opfer dann weiter. Danach kam es lebensgefährlich verletzt in eine Klinik. Polizisten sperrten den Bereich des Auffindeort ab. Wie die MOPO erfuhr, lag der Tatort im Von-Moltke-Bogen, das Opfer hatte sich dann zur Bushaltestelle geschleppt und war dort zusammengebrochen. Aufgrund der Verletzungen gehen die Beamten von einem versuchten Tötungsdelikt aus, die Mordkommission übernahm die Ermittlungen.