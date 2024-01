In Falle gelockt und mit Messer attackiert: Polizei nimmt 17-Jährigen fest

Anfang Dezember kam es in den Boberger Niederungen (Lohbrügge) zu einem offensichtlich geplanten Angriff auf einen 16-Jährigen. Der Teenager wurde dabei mit einem Messer verletzt. Die Polizei hat nun den mutmaßlichen Täter festgenommen – er ist erst 17 Jahre alt.

Der 16-Jährige war offenbar mit dem 17-Jährigen verabredet, den er flüchtig kennen soll. Wie sich herausstellte, muss der Jugendliche aber in eine Falle gelockt worden sein: Dort angekommen, soll er von dem Täter bedroht und mit einem Messer „an unterschiedlichen Körperteilen“ verletzt worden sein, wie ein Polizeisprecher sagte.

Lohbrügge: Fahndung bleibt vorerst ohne Erfolg

Dem Opfer sei es daraufhin gelungen, die Flucht zu ergreifen: In einem nahegelegenen Wohngebiet verständigten Anwohner die Polizei. Der Sprecher: „Eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie einem Diensthund führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.“

Der verletzte Jugendliche kam mit Schnittverletzungen im Gesicht, am Hals und an den Händen in ein Krankenhaus. Die Kripo übernahm daraufhin die Ermittlungen in dem Fall.

Der 17-Jährige rückte in den Fokus der Ermittler. Die Mordkommission stieg mit in das Verfahren ein. Die Beamten sammelten weitere mögliche Beweise und ließen über die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragen, der am Mittwochabend vollstreckt wurde. Beamte nahmen den 17-Jährigen in Handschellen mit. Bei der Durchsuchung der Wohnung in Horn wurden weitere Beweismittel aufgefunden.

Der Verdächtige kam noch am Abend in U-Haft. Dort wird er voraussichtlich solange bleiben müssen, bis Anklage gegen ihn erhoben wird und der Prozess startet. (dg)