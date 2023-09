Schwerer Unfall in Wilhelmsburg: Vom Parkhaus direkt auf die Gleise

Ein 64-Jähriger ist mit seinem Auto aus einem Parkhaus direkt in den Gleisbereich des Wilhelmsburger Bahnhofs gefahren. Der S-Bahn-Verkehr musste dadurch rund eine Stunde am Mittwochmittag gesperrt werden. Hunderte Reisende waren davon betroffen.

Nach ersten Erkenntnissen der Bundespolizei kam der Mann aus dem Parkhaus eines Einkaufszentrums: Die Strecke nach der Schranke in Richtung Ausgang ist sehr steil. Mit offenbar hoher Geschwindigkeit muss der Mann mit seinem Golf die Strecke hinuntergebraust sein – ob vorsätzlich oder ungewollt, ist unklar. Danach durchbrach das Auto einen Zaun, eine Böschung und landete im Gleisbereich.

Crash in Hamburg-Wilhelmsburg: 350 Bahnreisende betroffen

„Der Mann berührte mit seinem Fahrzeug die Abdeckung der Stromschiene“, sagte Woldemar Lieder, Sprecher der Bundespolizei zur MOPO. Zwei einfahrende S-Bahnen mussten von den jeweiligen Fahrzeugführern abgebremst werden. Der Bahnhof sei daraufhin geräumt worden. „350 Bahnreisende waren von der Maßnahme betroffen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungsdienst am Limit: Was die Feuerwehr jetzt ändern will

Der 64-Jährige und sein Beifahrer (59) wurden von Feuerwehrkräften gerettet und ins Krankenhaus gebracht. Anschließend wurde der VW Golf aus dem Gleisbereich gezogen.

Hamburg: Auto fährt aus Parkhaus auf S-Bahn-Gleis

Die Ursache sei bisher noch unklar, so Lieder. Man prüfe, ob ein technischer Defekt vorlag und möglicherweise die Bremse nicht funktionierte. Hinweise auf eine gesundheitliche Einschränkung des Fahrers gab es zunächst nicht.

Die S-Bahn-Strecke zwischen Hammerbrook und Harburg Rathaus war für rund eine Stunde gesperrt. Die Bahn ließ einen Ersatzverkehr einrichten. (dg)