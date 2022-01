Heftiger Unfall bei St. Georg: Bei der Kreuzung Sechslingspforte und Lübecker Straße sind mehrere Autos zusammengekracht. Ein Wagen überschlug sich – zwei Personen wurden dabei verletzt.

Der Unfall passierte am frühen Dienstagabend gegen 18.35 Uhr. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Crash mutmaßlich durch einen Spurwechsel verursacht: Ein 29-jähriger Fahrer entschloss sich, spontan doch nicht nach rechts abzubiegen und fuhr in das Auto einer 59-Jährigen, der sich daraufhin überschlug. Der 29-Jährige wechselte erneut die Spur und kollidierte mit einem weiteren Auto. Weitere Ermittlungen werden unternommen, so die Polizei zur MOPO. Ingesamt waren drei Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt.

Autounfall in St. Georg: Eine Person im Krankenhaus

Die 59-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr. Sie war nicht – wie zunächst befürchtet – im Fahrzeug eingeklemmt gewesen, so die Feuerwehr zur MOPO. Der Unfallverursacher zog sich eine leichte Verletzung an der linken Hand zu. Der Fahrer des dritten Wagens blieb unverletzt.

Die Straße wurde teilweise gesperrt. Erst gegen 21.30 Uhr war die Unfallstelle geräumt und alle Maßnahmen wurden aufgehoben.