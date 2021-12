Nach Straßenrennen in Hamburgs Süden: Fünf Verletzte

Eine der wichtigsten Verkehrsadern in Hamburgs Süden war am Montagabend voll gesperrt: Wegen eines schweren Autounfalls musste die Cuxhavener Straße (B73) in Hausbruch zwischen dem Ehestorfer Heuweg und der Waltershofer Straße für zwei Stunden dicht gemacht werden. Nach Polizei-Angaben kamen fünf Personen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich gegen kurz vor 19 Uhr an der Einmündung Cuxhavener Straße Ecke Ehestorfer Heuweg. Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich ein Audi-Fahrer (26) ein Straßenrennen mit einem weiteren Fahrzeug geliefert haben.

Infolge zu hoher Geschwindigkeit kam es dann zur Kollision mit einem Citroen. Darin wurden drei Insassen (21, 70 und 75 Jahre alt) zum Teil schwer verletzt. Zwei der Opfer musste die Feuerwehr aus dem Wrack befreien. Alle kamen in eine Klinik.

Hamburg: Schwerer Unfall nahe der A7 – B73 gesperrt

Auch der Audi-Fahrer sowie seine Beifahrerin (25) kamen verletzt in eine Klinik. Die Unfallstelle war für mehrere Stunden voll gesperrt. Gegen den 26-Jährigen wird wegen des Verdachts eines illegalen Strassenrennen ermittelt. In diesem Zusammenhang richten sich weitere Ermittlungen gegen den Führer des Fahrzeugs, der an dem Rennen beteiligt gewesen sein soll und nach dem Crash flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an den Verkehrsunfalldienst unter Tel. 4286 56211 (tdo/rüga)