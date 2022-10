Schwerer Unfall in Hamburg: Mann rast Leih-BMW zu Schrott

Starker Regen, Laub auf der Straße, Dunkelheit – in Langenhorn waren wohl auch die Bedingungen schuld daran, dass ein Autofahrer am Donnerstagabend die Kontrolle über einen BMW verlor. Der Mann krachte mit viel zu hohem Tempo in ein Waldstück.

Gegen 20.10 Uhr waren der Autofahrer und seine weibliche Begleitung auf dem Stock-Fleth-Weg in Langenhorn unterwegs, sagte ein Sprecher des Polizei-Lagedienstes. Mit überhöhter Geschwindigkeit sei der Mann anschließend an der Kreuzung zum Wilstedter Weg von der Straße abgekommen.

Hamburg-Langenhorn: Mann rast BMW zu Schrott

Dabei riss er mehrere massive Bäume um. Erst nach einigen Metern kam das Fahrzeug, bei dem es sich offenbar um einen geliehenen BMW handelt, in einem Waldstück zum Stehen. Die Polizei geht von einem selbst verschuldeten Unfall aus.

Viel übrig geblieben ist von dem Wagen nicht, unter anderem riss bei dem Unfall ein Rad ab.

Die Beifahrerin kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus, der Autofahrer lehnte einen Transport ab. Beide Personen wurden verletzt. Über die Schwere konnte der Lagedienst keine Angaben machen. (fbo)