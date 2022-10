Feuer-Alarm in Hamburg: Hundeschule brennt lichterloh

Alarm an der Horner Rennbahn: In einer Hundeschule ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr und Polizei rückten an – eine Straße musste komplett gesperrt werden. Zur Brandursache ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Brand in der Hundeschule auf der Horner Rennbahn gemeldet. Die herbeigerufene Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen. Glück im Unglück: Menschen oder Hunde wurden dabei nicht verletzt.

Hundeschule auf der Horner Rennbahn abgebrannt: Kriminalpolizei ermittelt

Bisher steht laut Polizei die Brandursache allerdings noch nicht fest. Ob es sich um eine Brandstiftung handelt, werde am Freitag die Kriminalpolizei vor Ort untersuchen, heißt es. Zwei verdächtige Personen sollen in der Nähe des Gebäudes gesehen worden sein, eine erste Fahndung brachte jedoch keinen Erfolg. Zur Schadenshöhe konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Reporter vor Ort berichten von einem Totalschaden.

Das könnte Sie auch interessieren: Großbrand im Norden: Restaurant und Häuser evakuiert

Die naheliegende Straße Hermannstal musste während der Löscharbeiten für etwa eineinhalb Stunden erst in eine Richtung und zwischenzeitlich auch in beide Richtungen gesperrt werden. (abu)