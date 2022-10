Großbrand im Norden: Restaurant und Häuser evakuiert

In einer Kräutertee-Fabrik an der Rudolf-Diesel-Straße in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) brach am Mittwochabend ein Feuer aus. Die Rauchentwicklung war sogar von der Autobahn aus zu sehen.

Wie die Feuerwehr der MOPO mitteilte, wurden die Einsatzkräfte um 19.30 Uhr zu der Halle alarmiert, wo das Feuer an einer Produktionsmaschine des Unternehmens ausgebrochen war.

Feuer in Kaltenkirchen: Fabrikhalle steht in Flammen

Die Flammen griffen allerdings bald auf das Dach über. „Es war ein sehr kräftezehrender Einsatz“, so der Sprecher. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren vor Ort, die unter anderem das Dach öffneten, um an die Brandstellen heranzukommen.

In der Nähe des Betriebs befindet sich ein griechisches Restaurant, das aufgrund des Brandes evakuiert werden musste, genauso wie einige weitere Häuser in der Umgebung. Über die Warnapps wurden die Anwohner dazu aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Warum es zu dem Brand bei dem Kräuterteehersteller „Dieckmann KG“ kam, ist derzeit noch unklar. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Einsatz dauerte bis weit in die Nacht. (aba)