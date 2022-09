Lkw und Kleinbus krachen ineinander – sechs Verletzte in Hamburg

Am Freitagmorgen krachte es in Billbrook: Ein Kleinbus und ein Lkw waren in einer Kreuzung frontal zusammengeprallt – dabei wurden sechs Menschen verletzt, einer schwer.

Der Unfall ereignete sich um 6.30 Uhr an der Kreuzung der Werner-Siemens-Straße und der Wöhlerstraße. Ersten Angaben zufolge sei dort die Ampel ausgefallen.

Unfall Wöhlerstraße: Zwei Fahrzeuge prallen ineinander

Laut Hamburger Polizei seien sechs Personen verletzt worden – eine davon schwer, sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit. Weitere Infos zu den Fahrzeuginsassen gebe es bislang nicht.

Die Hamburger Feuerwehr war mit rund 20 Rettern im Eisatz, die Aufräumarbeiten werden sich hinziehen. Die Straße war am Morgen bis zur nächsten Kreuzung Liebigstraße gesperrt. Es kommt zu umfangreichen Behinderungen im Berufsverkehr. (aba/rüga)