Hebebühne bricht bei Arbeiten – Mann von Auto begraben

Schwerer Arbeitsunfall in Wilhelmsburg: An der Georg-Wilhelm-Straße ist der Betreiber eines Autohofs von einem Fahrzeug begraben worden. Er kam am Mittwoch mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik.

Laut Angaben der Hamburger Polizei hatte der Mann gerade ein Auto auf der Hebebühne nach oben gefahren und sich anschließend darunter an die Arbeit gemacht. Dann brach die Hebebühne.

Hamburg: Bühne bricht bei Arbeiten – Mann von Auto begraben

„Zwei Zeugen versuchten noch, dem Mann zu helfen“, teilte ein Polizeisprecher der MOPO mit. „Aber sie bekamen ihn nicht heraus.“ Erst die Feuerwehr konnte den Betreiber mit schwerem Gerät befreien, ein Notarzt begleitete ihn ins Krankenhaus. Zunächst sollen noch Vitalwerte gemessen worden sein, dann musste er reanimiert werden.

Die Polizei sperrte den Hof ab, vernahm Zeugen. Das Kriseninterventionsteam kümmerte sich um Angehörige, die nach dem Unfall am Ort erschienen waren, darunter die Brüder des Opfers.

Die Kripo übernahm die weiteren Ermittlungen in dem Fall. Die Unfallursache ist noch unklar. (dg)