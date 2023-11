Schwerer Unfall in Hamburg – Feuerwehr versorgt neun Verletzte

Massen-Karambolage im Hamburger Osten: In Wandsbek ist es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen mehreren Fahrzeugen gekommen. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Es gab neun Verletzte. Sieben davon kamen in eine Klinik.

Gegen 13.10 Uhr wurde der Unfall mit mehreren Verletzten auf der Ahrensburger Straße gemeldet. Laut Feuerwehr rückten ein Großaufgebot an Rettungswagen sowie ein Notarzt und ein Löschfahrzeug aus.

Während die Polizei die Straße komplett sperrte, versorgten die Retter neun Verletzte. Sieben von ihnen kamen laut einem Sprecher in die Klinik. Lebensgefahr bestünde aber bei keinem der Unfallopfer.

Mehrere Rettungswagen und Notarzt im Einsatz

Aus bislang ungeklärter Ursache waren ein BMW mit fünf Insassen, ein Nissan mit einer dreiköpfigen Familie an Bord sowie ein Taxi, in dem ein Fahrer saß, zusammengekracht. Bei dem Crash wurden außerdem fünf am Straßenrand geparkte Pkw beschädigt. Insgesamt gab es laut Polizei also acht am Unfall beteiligte Autos.

Nach Informationen eines Reporters vor Ort wurden im BMW Spuren gesichert, da keiner der fünf Insassen gefahren sein will. Der Verkehrsunfalldienst rückte an, um die genaue Ursache des Unfalls zu ermitteln.

Die Ahrensburger Straße (B75) wurde zunächst komplett gesperrt. Der Verkehr soll in Kürze einspurig am Unfallort vorbeigeleitet werden. Es gibt massive Beeinträchtigungen auf der stark befahrenen Straße.