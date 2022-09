Schwerer Unfall in Hamburg: Auto überschlägt sich

In Billstedt hat sich am Donnerstag ein Auto an der Kreuzung Schiffbeker Weg/Billsteder Hauptstraße überschlagen. Zwei Autofahrer wurden leicht verletzt, eine Zeugin erlitt einen Schock.

Das Fahrzeug war an der Seite von einem dunklen Kombi getroffen worden, überschlug sich mindestens einmal und blieb auf dem Dach liegen.

Unfall in Hamburg: Auto überschlägt sich – Verletzte

Die Fahrerin wurde von Einsatzkräften der Feuerwehr versorgt und kam in ein Krankenhaus, genau wie der Fahrer aus dem Kombi. Beide wurden laut Feuerwehr leicht verletzt. „Eine Fußgängerin erlitt einen Schock und brach zusammen“, so ein Sprecher.

Die Polizei ließ die Kreuzung für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme sperren. Es bildete sich ein größerer Stau. Die genaue Unfallursache ist noch unklar. (dg/rüga)