Dieser Unfall sorgte am Sonntagnachmittag für Aufsehen: Ein Auto überschlug sich nach einem Zusammenprall auf der Elbgaustraße und blieb auf dem Dach liegen, vier Personen wurden verletzt.

Um 16.45 krachte es auf der Elbgaustraße/Ecke Elly-See Straße. Nach Informationen eines Reporters vor Ort kollidierte der Fahrer eines BMW, der auf der Elbgaustraße entlangfuhr, an der Ampel mit dem Fahrer eines Ford.

Unfall Elbgaustraße: Ford bleibt auf dem Dach liegen

Der Aufprall war demnach so heftig, dass der Ford sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Doch damit nicht genug. Der BMW-Fahrer soll seine Fahrt daraufhin fortgesetzt haben und prallte direkt danach in einen Porsche.

Das könnte Sie auch interessieren: Rettungswagen kracht in Gegenverkehr – schwangere Frau verletzt

Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurden alarmiert, die sich um die Verletzten kümmerten. Laut der Polizei Hamburg wurden vier Personen verletzt – darunter drei am Unfall Beteiligte und eine Zeugin. Drei von ihnen kamen ins Krankenhaus.

Unfall Elbgaustraße: Polizei hat Ermittlungen aufgenommen

Der Unfallort befindet sich zudem in unmittelbarer Nähe zur Barclays Arena, in der heute Abend noch die Soul- und Pop-Sängerin Ayliva auftreten wird. Da die Elbgaustraße und damit eine der Hauptanfahrtsstraßen derzeit immer noch gesperrt ist, stehen die Autos in hunderte Meter langen Staus.

Die genaue Unfallursache ist derzeit noch unklar, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (aba)