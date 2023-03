Schwerer Unfall in der Hamburger City – Autofahrer verletzt

In der Altstadt ist es am Donnerstagmorgen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Ein Lastwagen war mit zwei Pkw kollidiert. Eine Person wurde dabei verletzt.

Laut Feuerwehr wurde gegen 10.40 Uhr ein Zusammenstoß mehrerer Fahrzeuge auf der Willy-Brandt-Straße gemeldet. Weil zunächst angenommen wurde, dass eine Person in einem der Fahrzeuge eingeklemmt sei, rückte ein Großaufgebot an Rettungskräften an. Die Vermutung bestätigte sich zum Glück nicht.

Lastzug rammt zwei Pkw – Straße gesperrt

Ersten Polizei-Angaben zufolge rammte ein Lkw in Höhe des Kleinen Burstah zwei Pkw. Dabei wurde ein Autofahrer leicht verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in die Klinik.

Das könnte Sie auch interessieren: City-Randale nach angeblicher Verschenk-Aktion: So viele Verfahren wurden bislang eingeleitet

Wegen des Rettungseinsatzes wurde die Straße in Richtung Deichtortunnel kurzzeitig voll gesperrt. Es kam zu Stau.