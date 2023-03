Zahlreiche Jugendliche und junge Männer haben am vergangenen Wochenende in der City Polizisten angegriffen und mit Steinen und Flaschen beworfen. Auslöser war eine über TikTok ausgerufene Werbe-Aktion des Modelabels „Reternity“ – es waren Gratis-Klamotten versprochen worden. Bei der Polizei ist die Aufarbeitung der Geschehnisse in vollem Gange. Die MOPO weiß, gegen wie viele Menschen bereits ermittelt wird.