Fußgänger verliert bei schwerem Unfall in der HafenCity einen Teil seines Beins

Am späten Samstagnachmittag kam es in der HafenCity zu einem schweren Unfall: Ein Fußgänger wurde von einem Audi erfasst und schwer verletzt.

Die Polizei wurde am Samstag gegen 17.05 Uhr über den Unfall informiert, wie ein Sprecher des Polizei-Lagediensts sagt. Demnach wurde in der Versmannstraße in der HafenCity auf Höhe der Hausnummer 14 ein Fußgänger von einem Audi angefahren.

34-Jähriger wird bei Unfall schwer verletzt

Der Mann soll 34 Jahre alt sein und wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus geliefert. Laut Lagedienst der Feuerwehr verlor der er bei dem Unfall seinen linken Unterschenkel. Zusätzlich erlitt er einen Oberarmbruch. Es waren 17 Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdiensts im Einsatz. Auch ein Rettungshubschrauber war vor Ort.

Das könnte Sie auch interessieren: Vater und Onkel erstochen: Warum verhinderte niemand die furchtbare Eskalation?

Wie es zu dem Unfall kam, ist derweil noch unklar. Auch Informationen zu dem Autofahrer gibt es bislang nicht. Zwei Personen wurden vor Ort psychisch betreut. Die Versmannstraße und die Baakenwerder Straße mussten stundenlang gesperrt werden. (mwi)