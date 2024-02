Es geschieht jede Woche, jeden Tag. Menschen verlieren sich in einer psychischen Krankheit, sehen Dinge, die nicht da sind, fühlen sich verfolgt, verfallen in einen Wahn. Betroffene von Erkrankten finden sich oftmals in der Verzweiflung wieder, nichts tun zu können, denn die Hilfe wird abgelehnt. Ähnlich war es auch im Fall Aydin K., der am Freitag seinen Vater und seinen Onkel in Billstedt erstochen haben soll. Doch was kann man tun, wenn Hilferufe nichts mehr bringen?

Es geschieht jede Woche, jeden Tag. Menschen verlieren sich in einer psychischen Krankheit, sehen Dinge, die nicht da sind, fühlen sich verfolgt, verfallen in einen Wahn. Angehörige und Freunde von Erkrankten finden sich oftmals in der Verzweiflung wieder, nichts tun zu können, denn ihre Hilfe wird abgelehnt. Ähnlich war es auch im Fall von Aydin K., der am Freitag seinen Vater und seinen Onkel in Billstedt erstochen haben soll. Doch was kann man tun, wenn Hilferufe nichts mehr bringen?

Er habe Drogen genommen, die falschen Freunde gehabt, sei immer häufiger aufbrausend und aggressiv gewesen, erzählen Leute aus dem Bekanntenkreis von Aydin K. Nachbarn sprechen von Angst, von Terror, den der 32-Jährige verbreitet habe. Etliche Male sei die Polizei da gewesen, auch bei der Familie, weil K. Verwandte bedroht haben soll – sogar wiederholt mit einem Messer in der Hand.

Als sein Vater und sein Onkel Aydin K. zu einer Therapie bewegen wollten und mit ihm Freitag beim Arzt an der Druckerstraße in Billstedt waren, soll er durchgedreht sein und zugestochen haben. Die Männer verbluteten, K. stellte sich einen Tag später. Mittlerweile sitzt er in U-Haft.

„Nicht mehr zeitgemäße Gesetzgebung“

Warum man Menschen wie den 32-Jährigen, die offensichtlich an psychischen Problemen leiden und eine mögliche Gefahr für ihre Mitmenschen darstellen, nicht einfach in eine Psychiatrie einweisen kann, sei auf eine nicht mehr zeitgemäße Gesetzgebung zurückzuführen, erklärt eine Strafverteidigerin aus Hamburg. „Einen richterlichen Beschluss, der für eine Zwangseinweisung erforderlich ist, einzuholen, ist mit großem Aufwand verbunden. Zudem greift die Staatsanwaltschaft bei familiären Problemen ungern früh ein.“

Heißt: Ist die Öffentlichkeit nicht betroffen, wollen die Beamten kein weiteres Feuer innerhalb des Familiengefüges entfachen. Im Fall von Aydin K. war sie es aber offenbar, glaubt man den Aussagen seiner Nachbarn. Und reichen Messer-Bedrohungen nicht ohnehin aus? Die Anwältin: „Sollte man meinen. Oft wird aber nur ungern gehandelt, solange noch nichts Ernstes passiert ist oder Menschen verletzt worden sind.“

So fallen potenziell gefährliche Menschen durchs Raster

Eigentlich sollte man zusehen, so die Einschätzung der Expertin, Betroffene schnellstmöglich zuzuführen, auch um ihnen besser Hilfe anbieten zu können. „Es kann nicht sein, dass viele, die bei Lidl einen Wein geklaut haben, in Haft sitzen, aber solche Menschen nicht.“ Man müsse grundsätzlich auch gängige Prognosen und Einschätzungen einer Gefährdung überdenken.

Auch der Einsatz eines durch einen Gericht eingesetzten Betreuers bringe den Meinungen vieler Anwälte zufolge, mit denen die MOPO sprach, nur wenig; es komme auf dessen Durchsetzungskraft an. Und darauf, wie sich der Betroffene vor einem Richter gibt. „Wenn der sich total normal verhält, das Blaue vom Himmel erzählt und dazu gepflegt aussieht, dann wird der Richter ihn nicht einweisen lassen. Sowas gehört schon zum Alltag.“ Viele potenziell gefährliche Menschen fielen so durchs Raster – „und fallen erst wieder auf, wenn andere Menschen verletzt oder gar getötet werden.“

Hält sich ein Betroffener für gesund, sind die gesetzlichen Hürden für eine Zwangseinweisung hoch. „Selbst eine Psychose allein reicht nicht“, sagt eine Psychiatrie-Mitarbeiterin. Eine Einweisung sei nur möglich, wenn der Patient eine akute Gefahr für sich oder andere darstellt. Auch ein Betreuer könne keine Einweisung durchsetzen, diese nur empfehlen.

Die Mitarbeiterin rät dazu, sich stets an den Sozialpsychiatrischen Dienst der Bezirke zu wenden – und die Polizei zu rufen, auch wenn dieser oft auch die Hände gebunden sind. Es sei eine Art Glücksspiel: Den Betroffenen werde geraten, freiwillig in eine Klinik zu gehen, ehe man einen Amtsarzt involviert. Es gebe häufig Konflikte. „Ideal wäre es, Auffällige direkt von einem Arzt überprüfen zu lassen.“

„Da stimmt etwas definitiv nicht mit unserem System“

Sie und ihre Kollegen hätten in der geschlossenen Station einige junge Patienten, die Konflikte mit der Familie hatten und erst nach Polizeieinsätzen und physischen Auseinandersetzungen dort untergebracht worden sind. „Es passiert leider in aller Regelmäßigkeit. Es kann nicht sein, dass immer erst Menschen zu Schaden kommen müssen, damit es zur Einweisung kommt. Da stimmt etwas definitiv nicht mit unserem System.“