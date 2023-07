Ein Mann ist am Mittwoch bei Arbeiten am Neuen Wall von einem Gerüst gefallen. Er verletzte sich bei dem Unfall schwer und schwebt in Lebensgefahr.

Der Mann ist am Nachmittag von dem Gerüst vor einer Filiale einer Modekette gefallen, sagte ein Sprecher des Lagedienstes. Gegen 16.40 Uhr ist der Alarm bei der Polizei eingegangen.

Hamburg: Mann stürzt am Neuen Wall von Gerüst

Der 64-Jährige verletzte sich bei dem Sturz lebensbedrohlich. Er kam in ein Krankenhaus.

Wie es zu dem Unfall kam, war am Abend noch unklar. (fbo)