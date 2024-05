Radfahrer von Taxi angefahren und in den Gegenverkehr geschleudert

Schlimmer Unfall am Freitagmorgen in Prisdorf (Kreis Pinneberg): Ein Fahrradfahrer ist mit einem Großraumtaxi zusammengeprallt und wurde durch die Wucht in den Gegenverkehr geschleudert. Der Mann erlitt schwere Verletzungen.

Das Unglück ereignete sich gegen 8.45 Uhr auf der Hauptstraße in Priesdorf. Ein 59 Jahre alter Mann soll mit seinem Rad die Straße überquert haben, als er von einem aus Richtung Pinneberg kommenden Großraumtaxi angefahren wurde. Durch den Zusammenstoß wurde der Radfahrer in den Gegenverkehr geschleudert und von einem Renault erfasst.

Während die Polizei Bad Segeberg zunächst nichts zu der Schwere der Verletzungen sagen konnte, berichtete ein Reporter vor Ort, dass der Radfahrer schwer verletzt wurde. Ein Notarzt habe ihn längere Zeit versorgt, bevor der Mann ins Krankenhaus transportiert wurde. Die gesplitterte Windschutzscheibe und die Dellen in der Motorhaube des Taxis zeugen von einem heftigen Zusammenprall. Der Taxifahrer (68) erlitt einen Schock und wurde von Rettungskräften behandelt, musste aber nicht ins Krankenhaus.

Die Hauptstraße in Prisdorf ist als Umleitung für die A23 eingerichtet und wurde voll gesperrt. Es kam zu langen Staus. Zur Rekonstruktion wurde ein Gutachter hinzugezogen, später holte ein Abschleppdienst das Taxi ab.