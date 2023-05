Schwerer Unfall in Hamburg: VW kracht ungebremst in Litfaßsäule und stürzt um

Auf der Hohen Straße in Eißendorf ist es am Pfingstsonntag zu einem schweren Autounfall gekommen. Der Fahrer des Wagens kam trotz Frontalkollision offenbar glimpflich davon.

Ein VW Golf kam am Nachmittag von der Fahrbahn ab, schoss über eine Grünfläche und prallte ungebremst in eine Litfaßsäule am Straßenrand. Dabei überschlug sich das Auto und kam auf der Seite liegend zum Stehen, wie ein Polizeisprecher gegenüber der MOPO bestätigte. Der 41-jährige Fahrer des Golfs konnte sich aus eigener Kraft aus dem demolierten Fahrzeug befreien.

Die Unfallursache – bislang unbekannt

Die alamierte Feuerwehr versorgte den verletzten, aber ansprechbaren Fahrer zunächst in einem Rettungswagen. Danach brachte sie ihn zur weiteren Versorgung in ein nahes Krankenhaus.

Aufgrund der zunächst unklaren Lage – Stichwort: überschlagenes Fahrzeug – rückten die Rettungskräfte mit einem großen Aufgebot von 25 Feuerwehrleuten zum Unfallort aus. Zur Ursache des Crashs ist zur Stunde nichts bekannt, die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (doe)