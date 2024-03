Schwerer Unfall bei Hamburg: Schwangere fährt gegen Ampel – vier Verletzte

Kontrollverlust am Lenkrad: Eine Frau ist in Elmshorn bei Hamburg mit ihrem SUV gegen einen Ampelmast gefahren. Mit an Bord: zwei Kinder und eine weitere Erwachsene. Alle vier kamen ins Krankenhaus.

Der Unfall ereignete sich um 20.40 Uhr auf der Hamburger Straße. Die schwangere 27-Jährige Elmshornerin bog mit ihrem Mazda-SUV in die Straße Langelohe ab, als sie aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Wagen verlor, wie die Polizei der MOPO sagte.

Sie fuhr über die Mittelinsel der Straße und rammte einen Ampelmast. Ein Lichtzeichen stürzte auf die Straße.

Frau rammt Ampel in Elmshorn: Vier Verletzte

An Bord des Mazda saßen außer der Fahrerin zwei Kinder im Alter von knapp einem Jahr und sieben Jahren sowie eine 30-Jährige. Alle Vier wurden bei dem Unfall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus.

Der stark beschädigte Wagen wurde abgeschleppt. Mitarbeiter des Bauhofs räumten die Trümmer des Ampelmasts von der Fahrbahn. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.