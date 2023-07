Unfall mit mehreren Autos: A7 in Hamburg voll gesperrt – langer Stau

Nach einem Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen ist die A7 in Höhe Heimfeld am Montagmorgen voll gesperrt worden: Mehrere Rettungswagen rückten aus, Feuerwehr und Polizei sind aktuell im Großeinsatz.

Gegen 8.30 Uhr bekamen die Beamten die Unfallmeldung: Zunächst hieß es, dass mindestens ein Fahrer in seinem Wagen eingeklemmt sei. Die Feuerwehr schickte entsprechend viele Kräfte los, entsandte sogar einen Helikopter.

Großer Stau nach Unfall auf A7

Vor Ort dann Entwarnung: Alle vier Fahrer hatten selbstständig die Fahrzeuge verlassen können, eingeklemmt war niemand. Auch der Rettungshubschrauber wurde abbestellt. Sanitäter versorgten die teils verletzten Autofahrer.

Die A7 wurde in südlicher Richtung in Höhe Heimfeld für die Rettungsmaßnahmen zunächst voll gesperrt. Später führte die Polizei den Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Trotzdem kam und kommt es zu großen Verkehrsbehinderungen. Pendler werden gebeten, großflächig auszuweichen, sofern es ihnen möglich ist.

Der genaue Unfallhergang und wie schwer die betroffenen Fahrer verletzt waren, war zunächst unklar. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (dg)