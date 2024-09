Lkw verkeilt in Geländer: Schwerer Unfall auf A7 – Vollsperrung!

Am frühen Freitagmorgen ist es auf der A7 nahe des Elbtunnels zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Mensch wurde verletzt, die Autobahn musste voll gesperrt werden. Die Lage vor Ort erschwert die Bergungsarbeiten.

Der Fahrer eines Lkw war in den frühen Morgenstunden in südlicher Richtung auf der Autobahn unterwegs. In Höhe Waltershof kam der Mann gegen 3.20 Uhr mit seinem Sattelschlepper von der Straße ab, durchbrach die Absperrung einer Baustelle und krachte schließlich in die Leitplanke. Die Zugmaschine bohrte sich dabei förmlich in das Geländer.

Hamburg: A7 nach schwerem Unfall voll gesperrt

Durch den Aufprall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus.

Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Lkw musste die A7 in beide Richtungen voll gesperrt werden. Zur Stunde dauern die Bergungsarbeiten noch an. Wann die Autobahn wieder freigegeben werden kann, ist noch unklar. Autofahrer sollten den Bereich weiträumig umfahren, sagte ein Polizeisprecher. Schon jetzt sei der Verkehr „erheblich“ beeinträchtigt.

Der Lkw hängt verkeilt über dem Abgrund

Der Polizei zufolge ist ein Baustatiker bereits vor Ort im Einsatz, eine spezielle Bergungsfirma ist auf dem Weg. Zugmaschine und Auflieger sollen voneinander getrennt werden, dafür muss allerdings zuerst die Zugmaschine gesichert werden.

Im Bereich südlich des Elbtunnels verläuft die Fahrbahn der A7 auf der Hochstraße Elbmarsch. Sie ist die längste Straßenbrücke Deutschlands. Auf Höhe der Unfallstelle gibt es einen Spalt zwischen der nördlich und der südlichen verlaufenden Fahrbahn – die Zugmaschine hängt mit der Vorderachse genau über dem Spalt, was die Bergung erschwert. (doe)