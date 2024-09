So sicher fühlen sich die Hamburger im Straßenverkehr wirklich

Wie sicher fühlen sich Hamburger im Straßenverkehr? Wie steht es um den Ausbau des Radverkehrs? Welche politischen Maßnahmen sollten als nächstes ergriffen werden? Im Auftrag von Cyclomedia, einem Anbieter von Geodaten-Technologie, ist jetzt der Road Safety Index 2024 veröffentlicht worden. In der Studie wurden 32 europäische Metropolen verglichen. In Deutschland landete Hamburg ganz weit vorn.

Glänzen konnte die Hansestadt speziell im Punkt „Sicherheitsgefühl im Straßenverkehr“: 49 Prozent der Hamburger fühlen sich laut Studie „sicher“, weitere 31 Prozent sogar „sehr sicher“. Letzterer Wert ist hierbei nicht nur der absolute Spitzenwert unter den deutschen, sondern unter allen europäischen Metropolen. Einzig in München gab es mit insgesamt 84 Prozent ein höheres Sicherheitsgefühl. Um die Verkehrssicherheit weiter zu verbessern, ist in den Augen der Befragten insbesondere eine bessere Fahrbahntrennung nötig.

Große Mehrheit ist für Tempo 30

Und wie kommt ein generelles Tempo 30 in Innenstädten bei den Hamburgern an? Eine kleine Mehrheit von 55 Prozent der Befragten ist dafür. Die meisten Anhänger der Idee gab es in Frankfurt, Köln und München mit jeweils 60 Prozent Zustimmung.

Zudem wurde ein Meinungsbild bezüglich eines absoluten Alkoholverbots im Straßenverkehr erfragt. Deutschlandweit findet sich hier mit 70 Prozent großer Zuspruch. Spitzenreiter ist Berlin mit 84 Prozent Zustimmung. In Hamburg gibt es hierbei anscheinend einen trinkfesten Kern – etwa jeder Zehnte lehnt ein solches Verbot strikt ab.

Fahrradwege: Verbesserungspotential in Hamburg

Bei der Fahrradinfrastruktur in ihrer Stadt sehen die Hamburger noch Verbesserungspotential. Nur 52 Prozent der Hamburger halten die Radwege der Stadt für sicher. Zum Vergleich: In Frankfurt sind es 55 Prozent, in München 62 Prozent. Beim Spitzenreiter Helsinki waren es gar 79 Prozent.

Für die Studie wurden knapp 12.000 Menschen in 32 Städten befragt. Thomas Homrighausen, Geschäftsführer von Cyclomedia Deutschland, zeigt sich zwar insgesamt zufrieden mit den Ergebnissen, sieht aber weitere Ausbaumöglichkeiten: „Unsere Studie zeigt deutlich, dass München und Hamburg zu den sichersten Städten Europas gehören. Doch auch in den sichersten Städten gibt es weiterhin Herausforderungen, insbesondere wenn es um die Integration neuer Mobilitätsformen geht.“ (apa)