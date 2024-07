Unfall am Berliner Tor: Hermes-Fahrer helfen schwer verletzter Kollegin

Am Berliner Tor sind am Mittwochabend kurz vor 19 Uhr ein Hermes-Transporter und ein Corsa zusammengeprallt. Die Fahrerin des Transporters wurde schwer verletzt und von zufällig vorbeikommenden Kollegen erstversorgt. Wegen der total verstopften Zufahrtswege hatte der Rettungsdienst Mühe, von der nahen Wache an den Unfallort zu gelangen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Opel Corsa bei grüner Ampel aus der Nordkanalstraße gekommen und tastete sich im dichten Stau an die Sichtachse zum Heidenkampsweg vor. Von links kam die Hermes-Fahrerin, die möglicherweise zu schnell in Richtung Elbbrücken unterwegs war, der Sprinter krachte in den Corsa und wurde gegen den Pfeiler eines Verkehrsschilds geschleudert.

Hermes-Fahrerin nicht ansprechbar

Die Hermes-Fahrerin wurde durch den heftigen Aufprall verletzt und war zunächst nicht ansprechbar. Zufällig vorbeikommende Kollegen kümmern sich um sie, während die Feuerwehr versuchte, sich durch den dichten Stau in der Baustelle zu kämpfen. Schließlich wurde die Frau von Rettern aus ihrem Wagen geholt und auf eine Trage gelegt, wo sie wieder zu sich gekommen sein soll. Es besteht der Verdacht auf eine Wirbelsäulenverletzung.

Das könnte Sie auch interessieren: Frau (83) bei der Gartenarbeit von Auto überfahren – lebensgefährlich verletzt

Der Fahrer des total zerstörten Corsa hat nach erster Einschätzung ein Schleudertrauma erlitten. Beide Unfallfahrer kamen ins Krankenhaus, die Sprinterfahrerin wurde dabei von einem Notarzt begleitet. Da der Hermes-Sprinter nicht mehr fahrtüchtig war, haben die Kollegen die Pakete in ihre Transporter umgeladen.