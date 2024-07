Frau (83) bei der Gartenarbeit von Auto überfahren – lebensgefährlich verletzt

Dramatischer Unfall in Bokel (Kreis Pinneberg): Am Mittwochnachmittag kam dort ein Mann mit seinem Auto von der Straße ab und überfuhr eine Frau auf ihrem Grundstück. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Gegen 15.25 Uhr eilten rund 25 Rettungskräfte in die Straße Aubek in Bokel, wie ein Sprecher des Feuerwehr-Lagediensts sagt. Dort bot sich den Einsatzkräften ein schlimmes Bild: Ein Fahrer aus dem Kreis Steinburg war mit seinem Ford links von der Straße abgekommen und durch eine Gartenhecke gefahren. Tragischerweise befand sich zu dem Zeitpunkt die 83 Jahre alte Bewohnerin des Grundstücks hinter der Hecke und wurde bei der Gartenarbeit von dem Auto überfahren.

Frau musste wiederbelebt werden

Die Rettungskräften handelten sofort: Die Seniorin lag eingeklemmt unter dem Fahrzeug und musste zunächst befreit werden. Anschließend mussten die Helfer mit der Reanimation beginnen: Die Frau hatte so schwere Verletzungen erlitten, dass zweitweise ihr Herz still stand. Nach erfolgreicher Wiederbelebung wurde die Rentnerin per Rettungshubschrauber „Christoph 67“ in ein Krankenhaus nach Hamburg gebracht. Dort sei sie lebend eingetroffen, so der Sprecher. Der derzeitige Zustand der Frau ist nicht bekannt. Gegen 16.45 Uhr war der Einsatz der Feuerwehr beendet. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt die Polizei.

Wie ein Reporter vor Ort berichtet, soll der Autofahrer aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Der Lagedienst-Sprecher hatte keine Informationen über Unfallverletzungen des Fahrers. (mwi)