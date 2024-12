Schwerer Unfall in Hamburg: Hybridauto kracht in BMW – Hubschraubereinsatz

Am Montagnachmittag kam es auf der Kreuzung der Straße An der Alten Süderelbe mit der Straße Aue-Hauptdeich in Altenwerder zu einem schweren Verkehrsunfall. Mehrere Personen wurden verletzt.

Kurz vor 15 Uhr kollidierte auf der viel befahrenen Kreuzung bei Finkenwerder ein Toyota-Hybridauto mit einem BMW. Die Insassen der Fahrzeuge, insgesamt drei Personen, wurden bei dem Unfall verletzt. Anrückende Rettungskräfte, darunter auch ein Rettungshubschrauber, versorgten die Verletzten.

Unfall in Hamburg: Drei Verletzte – Hubschraubereinsatz

Weitere Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Finkenwerder sowie der Freiwilligen Feuerwehr Finkenwerder klemmten die Batterien der Fahrzeuge ab und streuten auslaufende Betriebsstoffe ab.

Das könnte Sie auch interessieren: Wieder eskaliert Streit in Hamburg: 27-Jähriger greift Jugendlichen mit Messer an

Wie es genau zu dem Unfall kam, war am Montagnachmittag noch unklar. Nach Zeugenaussagen vor Ort soll einer der Fahrer bei Rot gefahren sein. Mutmaßlich könnten Videoaufnahmen eines hinter dem Unfallfahrzeug fahrenden Tesla-Pkw ausgewertet werden.

Die Kreuzung, die insbesondere zu den Schichtwechselzeiten des nahegelegenen Airbus-Werks stark genutzt wird, musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.