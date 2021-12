Drei Menschen wurden bei einem Verkehrsunfall in Hamburg-Sasel am Dienstagnachmittag teils schwer verletzt. Ein älterer Autofahrer war aus noch ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geraten.

Der 80-jährige Mann war gegen 14.30 Uhr auf dem Berner Weg unterwegs, als er in den Gegenverkehr fuhr. Erst rammte er mit seinem Fahrzeug ein entgegenkommendes Auto, stieß gegen einen Kantstein – und rammte ein weiteres Fahrzeug frontal.

Drei Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Sasel

Der ältere Mann kam mit Verletzungen in ein Krankenhaus. Die beiden Insassen des zweiten gerammten Fahrzeugs, eine Frau (56) mit ihrer Tochter (30), kamen ebenfalls mit teils schweren Verletzungen in eine Klinik.

Der Berner Weg musste mehr als eine Stunde lang gesperrt werden. Es kam zu massiven Staus im Feierabendverkehr.

Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. (fbo)