Mann ohne Fahrschein bepöbelt Mitreisende und attackiert Polizisten

Am Bahnhof Harburg nahmen Bundespolizisten am Sonntagabend einen Mann fest. Der hatte zuvor Mitreisende und eine Zugbegleiterin bepöbelt, griff dann sogar Bundespolizisten an. Die Beamten fanden ein Messer bei ihm.

Laut Bundespolizei wurden die Beamten gegen 22.20 Uhr von der Zugbegleiterin informiert, weil ein 33-Jähriger im Metronom andere Fahrgäste und die Zugbegleiterin bepöbelt hatte. Die Beamten erwarteten den Zug am Bahnhof Harburg. Bei seiner Überprüfung sei der Mann dann ausgerastet und habe die Polizisten getreten.

Bei der Durchsuchung des Mannes, der zudem ohne Fahrschein im Metronom unterwegs war, fanden die Beamten schließlich noch ein Küchenmesser. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam der 33-Jährige, der keinen festen Wohnsitz hat, in U-Haft.