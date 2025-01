Er ist ein Hafenarbeiter durch und durch. Und nicht nur das: Kay Jäger ist auch ein Kind des Hafens. Sowohl sein Urgroßvater und sein Opa als auch sein Vater löschten schon die Schiffe an der Elbe. Und weil der 32-Jährige die Veränderungen quasi im Blut hat, hat er sich jetzt entschlossen, in die Politik zu gehen. Denn: Jäger will mehr bewegen als nur Container. Seit ein paar Wochen geht der 32-Jährige von Haus zu Haus, um Türgespräche für seine Partei zu führen. Was er dabei erlebt, lässt ihn nicht los.