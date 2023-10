Schwarzfahrer (56) versucht, junger Kontrolleurin in den Schritt zu greifen

Wie erst am Wochenende bekannt wurde, gab es am Dienstagabend im Bahnhof Altona (Altona-Altstadt) einen Einsatz der Bundespolizei. Die Beamten waren gerufen worden, weil ein Mann in einer S-Bahn eine eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienste belästigt haben soll.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte auf MOPO-Nachfrage, dass es auf der Strecke der S3 zwischen Hauptbahnhof und Königstraße zu „einem sexuell motivierten Vorfall gekommen“ sein soll.

Schwarzfahrer nimmt sexuell motivierte Handlungen vor

Kontrolleure, darunter eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsdienstes (24), hatten einen Schwarzfahrer (56) erwischt. Nachdem er aufgefordert worden war, auszusteigen, drehte der Mann offenbar durch und kündigte an, gleich sein Geschlechtsteil herausholen zu wollen. Dabei soll er sich mit der Hand über die Lendengegend gerieben haben. Gleichzeitig soll er versucht haben, der 24-Jährigen in den Schritt zu greifen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sexualdelikt an der Elbchaussee – Mann festgenommen

Alarmierte Bundespolizisten erwarteten den Zug am Bahnhof Altona und nahmen den Mann fest. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.