Schwarzer Rauch aus dem Dachgeschoss: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Dunkler Rauch drang am Ersten Weihnachtsfeiertag aus der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Oststeinbek. Gleich mehrere Feuerwehren aus der Umgebung rückten an, denn zunächst hieß es, dass die 67-jährige Bewohnerin in der brennenden Wohnung eingeschlossen sei.

Gegen 11.25 Uhr wurde der Brand von besorgten Nachbarn in der Straße Eichredder gemeldet. Feuerwehren aus Oststeinbek, Havighorst und Glinde machten sich auf den Weg. Vor Ort konnten die Retter bald Entwarnung geben: Die 67-jährige Bewohnerin befand sich nicht in der Wohnung, als der Brand ausbrach.

Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass ein Übergreifen auf das Dach des Mehrfamilienhauses verhindert wurde. Nach Angaben der Feuerwehr war der Brand im Wohnzimmer ausgebrochen. Zur Brandursache ermittelt derzeit noch die Polizei. (abu)