Eine schwangere Autofahrerin hat am Donnerstagabend einen Unfall in Billstedt verursacht. Sie krachte erst gegen zwei Verkehrsschilder und kam dann an einem Laternenmast zum Stehen.

Nach ersten Informationen waren die 25 Jahre alte Frau und ihr Beifahrer gegen 17.50 Uhr auf dem Reinskamp in Richtung Merkenstraße unterwegs. Sie verlor die Kontrolle über ihr Auto und fuhr anschließend über einen Gehweg.

Hamburg: Schwangere Frau bei Unfall in Billstedt verletzt

Erst an einem Laternenmast kam das Fahrzeug zum Stehen. In Folge des Unfalls knickte dieser ab, wurde aber wieder aufgerichtet.

Die schwangere Frau wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Sie ist ansprechbar. Ihr Beifahrer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, kam aber wieder zurück. Er blieb unverletzt.

Die Polizei ermittelt jetzt die Unfallursache.