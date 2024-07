Nach Streit unter Männern: In Eißendorf fallen Schüsse – mehrere Festnahmen

Schießerei in Eißendorf: Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen in Eißendorf sind am Montagabend Schüsse gefallen. Die Polizei nahm mehrere Personen vorübergehend fest.

Wie der Lagedienst der Polizei bestätigte, hatte ein Zeuge gegen 19.10 Uhr an der Kreuzung In der Schlucht/Göhlbachtal Schüsse gehört und sofort die Behörden informiert.

Offenbar hatte es dort eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männergruppen gegeben. Als die Beamten eintrafen, fanden sie 15 Patronenhülsen vor. Kurze Zeit später konnte ein 24-Jähriger gestoppt werden, der sich mit seinem Pkw vom Tatort entfernt hatte. In seinem Wagen wurde eine Schreckschusswaffe und Munition sichergestellt.

Eißendorf: Schreckschusswaffe und Messer gefunden – Männer vorläufig festgenommen

Ganz in der Nähe wurde außerdem ein Messer unter einem Auto gefunden gefunden, das der Fahrer offenbar bei seiner Flucht vom Tatort entsorgt hatte. In der Straße Göhlbachtal wurde anschließend eine Gruppe von vier Männern im Alter zwischen 36 und 42 Jahren von der Polizei in Gewahrsam genommen.

Einer von ihnen gab an, dass eine Person bei dem Streit verletzt worden sein soll. Laut Lagedienst konnte die Person später angetroffen werden. Sie habe aber lediglich Rötungen im Gesicht gehabt, als sei die geschlagen worden. Schwerere Verletzungen hätten nicht vorgelegen.

Im Laufe des Abends durchsuchte die Polizei Hamburg unter anderem eine Wohnung am Hermesweg in Heimfeld. Dort wurde nach weiteren Waffen gesucht, auch ein Polizeihund kam zum Einsatz. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist nach Auskunft des Lagedienstes unklar. (ng)