Schuppen brennt lichterloh: Flammen drohen auf Haus überzugreifen

Die Flammen drohten auf das angrenzende Wohnhaus überzugreifen: Am Donnerstagnachmittag hat ein Schuppenbrand in Stellingen die Feuerwehr in Atem gehalten. Sie kamen gerade noch rechtzeitig.

Gegen 14.30 Uhr waren die Retter mit 26 Einsatzkräften und mehrere Löschfahrzeugen in die Straße Kamerbalken angerückt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr zur MOPO. Nach rund einer Stunde konnte der Brand gelöscht werden – eine weitere Ausbreitung auf das angrenzende Einfamilienhaus samt Garage wurde dadurch rechtzeitig verhindert.

Der neun Quadratmeter große Schuppen war laut Feuerwehr durch einen Holzstapel in Brand geraten. Er wurde durch das euer komplett zerstört. Weitere Angaben zur Brandursache machte der Sprecher nicht. (sk)