Wegen Pizza: Großeinsatz für die Feuerwehr – Mann schläft

Feuerwehrkräfte haben am Sonntagabend einen Mann aus seiner brennenden Wohnung in Jesteburg (Landkreis Harburg) gerettet. Grund für das Feuer: eine Pizza. Das Problem bei der Rettung: der Mann schlief.

Anwohner hatten gegen 23.30 Uhr den Notruf gewählt und von dichtem Rauch berichtet. Feuerwehrkräfte klopften zunächst an der der Tür der betroffenen Wohnung, weil aber niemand öffnete, brachen sie diese gewaltsam auf.

Jesteburg: Großeinsatz für Feuerwehr – wegen einer Pizza

In der Wohnung fanden sie den Mieter schlafend vor. „Der Mann wurde gerettet und ins Freie gebracht“, so ein Feuerwehrsprecher. Die Ursache für den Brand fanden die Kräfte im Ofen. „Vermutlich war eine Pizza in Brand geraten.“

Das Essen wurde gelöscht, der Rauch erstickt und die Wohnung im Anschluss belüftet. Der Mieter wurde zunächst von Sanitätern untersucht, blieb aber unverletzt und konnte nach Einsatzende wieder in seine Wohnung. (dg)