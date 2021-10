Am Montagnachmittag ist es in Hamburg-Berne zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. In die Kollision war ein Transporter verwickelt.

Der Unfall ereignete sich um 15.30 Uhr auf der Berner Straße. Ein Schulbus für Kinder mit Behinderungen fuhr dabei auf einen Lieferwagen auf. Wie es dazu kommen konnte, blieb zunächst unklar, teilte die Polizei auf MOPO-Nachfrage mit.

Zwei Personen wurden beim Aufprall leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Vier weitere Menschen im Transporter blieben unverletzt. Für die rund einstündige Dauer des Einsatzes wurde die Straße in beide Fahrrichtungen teilweise gesperrt. Da die Berner Straße an dieser Stelle jedoch vierspurig verläuft, konnte der Verkehr trotzdem passieren. (alu)