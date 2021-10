Auf der A261 in Höhe der Anschlussstelle Tötensen (Landkreis Harburg) hat laut Polizei ein Autofahrer die Kontrolle verloren und ist mit seinem Wagen am Samstagmittag gegen die Leitplanke geprallt. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und landete auf einem Feld neben der Fahrbahn.

Die Polizei sperrte die Straße, die Feuerwehr entsandte ein Großaufgebot. Auch ein Rettungshubschrauber aus Hamburg landete auf der Autobahn.

Bei Hamburg: Auto kommt von Straße ab und überschlägt sich

Dann die gute Nachricht: Der Fahrer war in dem Wrack nicht eingeklemmt und konnte mit nur leichten Verletzungen gerettet werden. „Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus“, so ein Feuerwehr-Sprecher.

Die Polizei nahm derweil Ermittlungen in dem Fall auf. Die Beamten wollen nun die noch unbekannte Unfallursache klären. (dg)