Schüsse in Hamburg: Polizei stürmt Wohnung

Mehrere Schüsse haben Anwohner der Straße Heidberg (Winterhude) in der Nacht zu Montag in Angst versetzt. Die Polizei stürmte daraufhin eine Wohnung.

Gegen 23.10 Uhr rückten acht Streifenwagen aus, weil mehrere besorgte Personen die Polizei angerufen und Schussgeräusche gemeldet hatten. Die Beamten entdeckten eine Person auf dem Balkon eines Wohnhauses.

Ausgerüstet mit schwerer Schutzkleidung und Maschinenpistolen stürmten sie die Wohnung und fanden dort drei weitere Menschen sowie eine aufgeschossene Platzpatrone vor. Das bestätigte die Polizei der MOPO.

Eine Schusswaffe konnte jedoch weder in der Wohnung noch in deren Umfeld gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. (prei)