Schüsse in St. Georg: Hier wird der 15-jährige Schütze und brutal verprügelt

Schüsse in St. Georg: Am Sonntagabend soll ein 15-Jähriger auf dem Steindamm auf einen 49-Jährigen geschossen haben, womöglich im Auftrag der niederländischen „Mocro-Mafia“. Jetzt ist ein Überwachungsvideo aus einem Lokal aufgetaucht, das zeigt, wie der Jugendliche flieht, sich versteckt – und dann von seinen Verfolgern überrascht wird.

Das Überwachungsvideo vom 12. Januar zeigt die Räumlichkeiten eines Lokals in St. Georg. Drei Gäste sitzen an einem Tisch und essen, als plötzlich ein Jugendlicher in schwarzer Kleidung mit einer Waffe in der Hand hereinstürmt. Er trägt eine Kapuze und eine Maske, seine Cap hat er tief ins Gesicht gezogen. Er rennt an den Gästen vorbei und versteckt sich hinter einer Mauer.

15-Jähriger soll Mann am Steindamm angeschossen haben

Bei dem Jungen soll es sich um den 15-jährigen Schützen namens Nemad handeln, der kurz zuvor, gegen 22.44 Uhr am Steindamm einen 49–jährigen Mann angeschossen haben soll. Nach MOPO-Informationen könnte das Motiv eine Auseinandersetzung im Drogenmillieu sein – womöglich mit der „Mocro-Mafia“ aus den Niederlanden, die auch in Hamburg immer aktiver zu werden scheint.

Wenige Sekunden später platzt eine Gruppe von acht Männern herein. Vermutlich der Mann, der kurz vorher in St. Georg angeschossen wurde und seine tschetschenische Begleitung. Der Erste trägt einen langen Vollbart. Ein Kellner versucht, ihn zurückzuhalten und wird daraufhin kurzerhand gegen einen Tisch gestoßen. Die Männer finden den Teenager und beginnen, auf ihn einzuprügeln. Sie nehmen ihm die Schusswaffe ab und schießen ihm damit ins Bein.

Polizei stürmt das Lokal – dann stoppt das Video

Nach und nach verlassen die Männer das Restaurant. Der Letzte verpasst dem Jungen noch eine Ohrfeige und tritt ihm mit voller Wucht ins Gesicht, bevor er schließlich ebenfalls geht. Der 15-Jährige bleibt auf dem Boden zurück, berappelt sich dann und setzt sich auf eine Bank.

Das Letzte, was auf dem Video zu sehen ist, sind zwei bewaffnete Polizeibeamte, die den Laden stürmen. Der Junge bleibt ruhig sitzen und hebt routiniert die Hände. Diese Situation soll für ihn keineswegs neu sein. Nach MOPO-Informationen war er bereits an zwei geplanten Gewalttaten in Nordrhein-Westfalen beteiligt.