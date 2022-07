In Hamburger Shisha-Bar: Mann erschossen – Täter flüchtig

In einer Shisha-Bar in Hohenfelde ist am späten Mittwochabend ein Mann getötet worden. Er wurde durch Schüsse lebensgefährlich verletzt und verstarb im Krankenhaus. Die Täter konnten flüchten, die Polizei sucht nach ihnen mit einer Großfahndung.

Die Schüsse fielen gegen 23 Uhr an der Lübecker Straße in einer Shisha-Bar. Wie die Polizei bestätigte, wurde ein ein 27 Jahre alter Mann offenbar gezielt angeschossen und von mehreren Kugeln getroffen. Schütze und Komplize sollen maskiert gewesen sein.

Auf dem Weg ins Krankenhaus wurde der Mann reanimiert. Ein Sprecher der Polizei bestätigte, dass der 27-Jährige notoperiert wurde, später allerdings seinen Verletzungen erlag.

Mann in Hamburg getötet: Schütze und Opfer sollen sich gekannt haben

Die Täter konnten nach dem Angriff flüchten, die Polizei geht aktuell von zwei Personen aus. Direkt nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine Großfahndung eingeleitet, es waren Polizeihunde und mehr als 50 Streifenwagen vor Ort. Die Suche blieb vorerst erfolglos.

Nähere Hintergründe waren zunächst unklar. „Die Ermittlungen laufen“, so ein Polizeisprecher. Kriminaltechnik und Spurensicherung werten nun sichergestellte Beweise und aufgenommene Zeugenaussagen aus. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich Opfer und Schütze kannten. (to/dg)