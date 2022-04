Schüsse in der Hamburger Innenstadt – ein Mann verletzt

Im Hamburger Stadtteil Neustadt sind laut Polizei am frühen Dienstagabend mehrere Schüsse gefallen. In einer Nebenstraße des Luxus-Hotels Vier Jahreszeiten sei ein Streit eskaliert.

Gegen 17.30 Uhr habe sich der Vorfall in der Großen Theaterstraße ereignet. Es soll zu einem Streit zwischen drei bis vier Männern gekommen sein, bei dem auch Schüsse fielen, sagte ein Polizeisprecher der MOPO. Sofort seien mehrere Einsatzkräfte der Polizei ausgerückt.

Schüsse in der Hamburger Innenstadt: Täter flüchtig

Ein 36-Jähriger wurde am Bein verletzt, vermutlich durch einen Schuss. Er wurde im Krankenhaus operiert. Der Täter ist flüchtig. Er und das Opfer sollen sich laut Polizei gekannt haben.

In Tatortnähe war zwischenzeitlich ein Mann festgenommen worden, der sich „auffällig“ verhalten haben soll. Die Polizisten hatten ihn mit gezogener Schusswaffe dazu aufgefordert, sein Auto zu verlassen. „Der Verdacht gegen ihn hat sich jedoch nicht bestätigt“, so ein Polizeisprecher. Er wurde am Abend wieder entlassen.

Zu den konkreten Hintergründen der Tat wird ermittelt. Die Beamten ließen das Gebiet um den Tatort weiträumig absperren. Die Straße Neuer Jungfernstieg war für Fußgänger vorübergehend gesperrt. (abu)