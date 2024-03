Schüsse auf Kita und Polizei: SEK stürmt Wohnung von Waffennarr

Die Polizisten wollen nur eine Anzeige aufnehmen, doch dann eskaliert die Lage und Kugeln schlagen in einen Streifenwagen ein: In Wilhelmsburg kommt es zu einem SEK-Einsatz, ein Mann wird festgenommen.

Am Dienstagabend um kurz vor 23 Uhr meldeten Anwohner der Straße Auf der Höhe in Wilhelmsburg mutmaßliche Schüsse auf eine Scheibe. Schon zuvor hatte es mehrfach kreisrunde Beschädigungen an Fenstern gegeben, auch eine Kita in der Straße war betroffen. Offensichtlich hatte hier jemand gezielt auf Scheiben geschossen.

Hamburg-Wilhelmsburg: Metallkugeln schlagen in Streifenwagen ein

Daher sind an jenem Abend die Beamten der örtlichen Wache (PK 44) dort, um die Anzeige aufzunehmen. Alles sei normal abgelaufen, sagte ein Polizeisprecher zur MOPO – „bis die Beamten Schussgeräusche vernahmen“. Plötzlich seien Metallkugeln an ihnen vorbeigeflogen und in einen Streifenwagen eingeschlagen.

Als die Kräfte den Ort lokalisieren, von dem sie die Schüsse vermuten, informieren sie das Spezialeinsatzkommando (SEK) – zwar gingen sie von einer Luftdruckwaffe aus, doch die Lage schien ihnen zu unsicher. Es sei nicht auszuschließen gewesen, dass der Unbekannte schwerer bewaffnet war oder sogar gezielt die Konfrontation mit den Beamten suchte.

Die Spezialkräfte stürmen daraufhin die Wohnung eines 29-Jährigen und nahmen diesen fest. Sie stellen dabei eine Luftdruckwaffe und diverse Schreckschusspistolen sicher. Später kam der Beschuldigte frei. „Keine Haftgründe“, so der Polizeisprecher.

Die örtliche Kripo (LKA 183) hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Zu einem möglichen Motiv des Mannes liegen bisher keine Erkenntnisse vor. Verletzt wurde durch die abgeschossenen Metallkugeln niemand.