Schreckliches Unglück: Trucker verbrennt im eigenen Führerhaus

Am frühen Montagabend ist es am Kamerunweg (Kleiner Grasbrook) zu einem furchtbaren Unglück gekommen. Das Führerhaus eines Lkw stand in Brand, eine Person war noch darin.

Gegen 17.08 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Straße gerufen, weil dort das Führerhaus eines Sattelzugs brannte. Darin befand sich noch eine Person – vermutlich der Fahrer, den die Einsatzkräfte nicht mehr retten konnten.

Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar. Auch, warum der Fahrer sich nicht rechtzeitig aus dem Wagen retten konnte, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an. (prei)