Schrecklicher Unfall auf Autobahn in Hamburg: Motorradfahrer (24) tot

Schrecklicher Unfall in Hamburg: Ein Motorradfahrer ist am Mittwochabend auf der A25 in Hamburg tödlich verunglückt. Der 24-Jährige stürzte und wurde von zwei Autos überrollt.

Der Unfall ereignete sich um 20.44 Uhr im Südosten der Stadt zwischen den Anschlussstellen Neuallermöhe-West und Nettelnburg. Wie der Lagedienst der Polizei zur MOPO sagte, fuhr der Motorradfahrer mit etwa 100 Stundenkilometern, also nicht mit überhöhter Geschwindigkeit, auf ein vorausfahrendes Auto auf.

Dabei stützte der junge Mann aus dem Kreis Herzogtum Lauenburg auf die Fahrbahn, während sein Motorrad noch etwa 300 Meter weiterrollte. Ein hinter ihm fahrender Autofahrer überrollte den Verunglückten.

A25: Sperrung nach tödlichem Unfall in Hamburg

Nach Polizei-Angaben schaffte es ein weiterer nachfolgender Pkw-Fahrer noch, auf den Standstreifen auszuweichen. Ein dritter herannahender Wagen überrollte den Motorradfahrer ebenfalls.

Ein Kriseninterventionsteam betreute fünf Zeugen des Unfalls, darunter die Fahrer der beteiligten Autos. Die A25 blieb in Fahrtrichtung Stadtzentrum bis etwa 5.40 Uhr gesperrt.