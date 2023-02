Unfall auf A7 in Hamburg: Auto überschlägt sich in Baustelle

Schockmoment auf der A7 in Hamburg: Ein Opel hat sich am späten Mittwochnachmittag überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Die beiden Insassen wurden verletzt.

Um kurz vor 17 Uhr krachte es auf der A7 auf Höhe Moorburg in Richtung Norden. Ersten Erkenntnissen nach hatten die Insassen eine Kurve in der Fahrbahnführung der dortigen Baustelle übersehen, so die Polizei zur MOPO. Der Opel-Kleinwagen prallte in eine niedrige Absperrung – und überschlug sich. Dabei wurde auch ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Unfall auf A7: Spuren wurden gesperrt

Die beiden Insassen hatten Glück im Unglück: Sie hatten es bereits aus dem Auto geschafft, als die Feuerwehr eintraf, so der Sprecher weiter. Sie wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Aufräumarbeiten wurden zwischenzeitlich zwei Spuren in Richtung Norden gesperrt. Der Verkehr staute sich. Seit 18.20 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben. (ncd)