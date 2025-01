Schreck zum Schulstart: Feuer an Hamburger Schule

Am Montag geht in Hamburg nach den Ferien die Schule wieder los. An einer Winterhuder Schule gibt es für die Kinder eine böse Überraschung. Hier hat es vor wenigen Tagen gebrannt!

Die Eltern der Heinrich-Hertz-Schule am Grasweg haben am Samstagvormittag eine E-Mail von der Schulleitung bekommen. In der vorherigen Nacht habe es im Gebäude D der Stadtteilschule mit Gymnasium gebrannt. Es sei bereits der zweite Brand in dem Gebäude gewesen, das im Sommer dieses Jahres abgerissen werden soll.

Unterricht wird in andere Räume verlegt

„Es gab keine Verletzten und die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Dazu ermittelt die Polizei“, heißt es in der E-Mail. Im betroffenen Gebäude D könnte nun nur noch der Kantinenbetrieb stattfinden. Geplanter Unterricht soll in andere Räume verlegt werden. Ohnehin sei derzeit der Umzug von Klassen und Unterricht wegen des geplanten Abrisses in Planung. Man werde versuchen, die angedachten Lösungen nun vorzuziehen.

Es werde eine Absperrung vor den betroffenen Räumen eingerichtet. (prei)