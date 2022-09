Schon wieder Rohrbruch in Hamburg: 130 Haushalte ohne Wasser

Wegen eines Rohrbruchs sind 130 Haushalte am Eppendorfer Weg und an der Hoheluftchaussee ohne Wasser. Das bestätigte Hamburg Wasser. Demnach sei es am Samstagmorgen zu dem Schaden gekommen. Das Leck wurde in Höhe Eppendorfer Weg 203 entdeckt.

Vor allem in dem Bereich soll auch Wasser über die Straße gelaufen sein. „Die Leitung wurde vom Netz genommen“, so Janne Rumpelt, Sprecherin von Hamburg Wasser. Das Unternehmen war um 6.30 Uhr von der Polizei informiert worden.

Wieder Rohrbruch in Hamburg: 130 Haushalte ohne Wasser

Bei der Trennung der Wasserleitung vom Netz kam es allerdings zu einem weiteren Schaden: Beim Zudrehen des sogenannten Schiebers sei es zu einem Defekt gekommen. Weiteres Wasser trat aus. Der Bereich wurde abgesperrt, der Verkehr sei momentan noch nicht beeinträchtigt.

Am Eppendorfer Weg wurde bereits mit der Reparatur des Schadens begonnen. Die Arbeiten am Schieber-Schaden müssten aber mit den Verkehrsanlagen Hamburg geklärt werden, so Rumpelt, „weil dort eine Ampel ist, die vorher noch gesichert werden muss“. Ist der Schaden dort behoben, könne man die Haushalte wieder ans Netz schließen.

Die betroffenen 130 Haushalte liegen vor allem am Eppendorfer Weg zwischen den Hausnummern 201 und 221. Ein Gebäude an der Hoheluftchaussee hat ebenfalls vorübergehend kein Wasser. Eine Notversorgung wurde aber schon eingerichtet. Vor dem Gebäude am Eppendorfer Weg 211 steht ein von Hamburg Wasser aufgestellter Wassertank.

Ende August war es an der Klopstockstraße in Altona zu einem Wasserrohrbruch gekommen: Hunderte Haushalte hatten kein Wasser, der Verkehr war über Tage gesperrt. Am Freitag dann wurde die Straße zu einer Einbahnstraße gemacht – für Elbchaussee-Pendler immerhin eine kleine Entlastung. (dg)