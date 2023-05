Schon wieder: Kiosk in beliebtem Einkaufszentrum überfallen

Erst Ende April wurde ein Kiosk im Einkaufszentrum in Lohbrügge mehrfach überfallen. Am Freitagmorgen wurde der Laden wieder Opfer eines Raubes. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot – auch die „Libelle“ war in der Luft.

Der Notruf ging um 8.09 Uhr bei der Polizei ein. Gemeldet wurde ein Überfall auf den Kiosk im EKZ Binnenfeldredder. Schon mehrfach hatten Räuber den Laden „besucht“, zuletzt wurde Ende April Bargeld erbeutet.

Überfall auf Kiosk im EKZ in Lohbrügge – „Libelle“ in der Luft

Und erneut soll der Täter ein Mann gewesen sein. Wie die Polizei der MOPO berichtet, soll er die Angestellte mit einem Messer bedroht haben. Die Beute war ein niedriger Bargeld-Betrag.

Eine sofort eingeleitete Großfahndung mit mehreren Streifenwagen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ blieb vorerst ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (rei)